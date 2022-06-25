الأحد 26 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالساحل

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة الساحل بحبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الساحل، بضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – 2 هاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الساحل النقد الأجنبي السوق المصرفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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