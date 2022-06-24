4 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، اليوم الجمعة، على طريق مدخل قرية الكشح بمركز دار السلام، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

اليداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية الكشح دائرة المركز ووجود مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث المركز، بوقوع مصادمة على الطريق بمدخل قرية الكشح دائرة مركز دار السلام بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى نتج عن الحادث إصابة "محمد . ح"، باشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم، و"أحمد . أ " بجرح بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم و" هشام . ر . " باشتباه كسر بالكتف الأيمن، و"مصطفي . م" بكسر مضاعف بالساق اليسرى، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

وجرى الدفع بقوات إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.