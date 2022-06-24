السبت 25 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سيدتين للمحاكمة فى قضية «سرقة أجهزة كمبيوتر» بمدينة نصر

سيدتين
سيدتين
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أمرت نيابة مدينة نصر، بإحالة سيدتين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى الشركات. 

 بجمع المعلومات والتحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتان، إحداهما عاملة سابقة بالشركة محل البلاغ، مقيمان بالقليوبية.

 وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وأقرت إحداهما بأنها نظراً لسابقة عملها بالشركة محل البلاغ، اصطحبت المتهمة الثانية بدعوى إحضار متعلقاتها من داخل الشركة، وتمكنتا من دخول الشركة باستخدام مفتاح مصطنع تحصلت عليه إبان عملها بالشركة والاستيلاء على الأجهزة المشار إليها.

وأضافت، أنها تخلصت من المسروقات بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالقليوبية، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر محكمة الجنح سرقة أجهزة كمبيوتر سيدتين محاكمة

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