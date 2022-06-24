بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

تشهد بورصة الدواجن الرئيسية استقرار في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث تصعد وتنخفض أسعار الفراخ جنيه أو جنيهين على مدار الأسبوع الماضي.

ويقدم “الدستور” أسعار الفراخ اليوم وأسعار البيض وكذلك أسعار البط وأسعار السمان الجمعة 24 يونيو 2022 وفقا لتحديثات بورصة الدواجن الرئيسية.

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022

نقدم من خلال هذا الجدول أسعار: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي – لحم أمهات) في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 33 جنيها 34 جنيها لحم الفراخ الساسو كيلو 44 جنيها 45 جنيها لحم الفراخ البلدي كيلو 35 جنيها 36 جنيها لحم امهات الأبيض كيلو 26 جنيها 27 جنيها

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم السبت 18 يونيو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي).

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أبيض كرتونة 58 جنيها 59 جنيه بيض أحمر كرتونة 60 جنيها 61 جنيه بيض بلدي كرتونة 62 جنيها 63 جنيها

أسعار السمان اليوم السبت 18 يونيو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين (سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض) بري، هجين، وبياض وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 2.25 جنيه 2.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 2.75 جنيه 3 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 5.50 جنيه 6 جنيهات

أسعار البط اليوم السبت 18 يونيو 2022

يضم الجدول الآتي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان)، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز