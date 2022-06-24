الجمعة 24 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 24 يونيو 2022

دواجن
دواجن
ads

تشهد بورصة الدواجن الرئيسية استقرار في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث تصعد وتنخفض أسعار الفراخ جنيه أو جنيهين على مدار الأسبوع الماضي.

ويقدم “الدستور” أسعار الفراخ اليوم وأسعار البيض وكذلك أسعار البط وأسعار السمان الجمعة 24 يونيو 2022 وفقا لتحديثات بورصة الدواجن الرئيسية.

 

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022

 

نقدم من خلال هذا الجدول أسعار: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي – لحم أمهات) في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

لحم الفراخ البيضاء

كيلو

33 جنيها

34 جنيها

لحم الفراخ الساسو

كيلو

44 جنيها

45 جنيها

لحم الفراخ البلدي

كيلو

35 جنيها

36 جنيها

لحم امهات الأبيض

كيلو

26 جنيها

27 جنيها

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم السبت 18 يونيو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي).

النوع

الفئة

أقل سعر

أعلى سعر

بيض أبيض

كرتونة

58 جنيها

59 جنيه

بيض أحمر

كرتونة

60 جنيها

61 جنيه

بيض بلدي

كرتونة

62 جنيها

63 جنيها

 

txt

«أكلة ومعلومة».. طريقة عمل طبق «الكمونية باللحـم» من المطبخ التونسي

txt

«أكلة ومعلومة».. طريقة عمل دجاج تكساس على الطريقة الأمريكية

أسعار السمان اليوم السبت 18 يونيو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين (سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض) بري، هجين، وبياض وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت سمان أسمر بري

يوم

2.25 جنيه

2.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض هجين

يوم

2.75 جنيه

3 جنيهات

كتكوت سمان هجين بياض

14 يوم

5.50 جنيه

6 جنيهات

 

أسعار البط اليوم السبت 18 يونيو 2022

يضم الجدول الآتي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان)، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز

النوع

العمر

أقل سعر

أعلى سعر

كتكوت بط فرنساوي

يوم

6.50 جنيه

7.50 جنيه

كتكوت بط مسكوفي

يوم

14 جنيها

15 جنيها

كتكوت بط مولارد

يوم

15 جنيها

15.50 جنيه

لحم بط فرنساوي

يوم

24 جنيها

24.50 جنيه

لحم بط مسكوفي

يوم

47 جنيها

47.25 جنيه

لحم بط مولارد

يوم

31 جنيها

32.50 جنيه

بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الفراخ أسعار البيض اسعار السمان اسعار البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

ضرورة اقتلاع جذور العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 بوابة التعليم الفنى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 23 /6 /2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس وموعد اعتماد النتائج

«هقتلك زي المصرى».. القصة الكاملة لمقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد

موعد اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24 /6 /2022 وحالة الطقس فى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أوكرانيا عضوية مرشحة للاتحاد الأوروبي: دون تأخير.. تحت ظلال الحرب

مؤمن المحمدي

كلمونا عن "اللي عندكم"

د. محمد عفيفي

أزمة مارس 1954

د. رضا عطية

الديوان المجهول لـ«عبدالرحمن الأبنودى»

أميرة ملش

فكر القفة عند الشيخ قفة

ماجد حبته

نحو التعافى.. والعدالة

حسين دعسة

قمة مجموعة «البريكس» فى بكين.. نصف عقد قبل التلاشى!

نورا المراكبى

دفاعًا عن حقوق المرأة والمجتمع

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

عزاء والد الفنان أحمد فتحى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الاقتصاد والإحصاء (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بأغلبية ساحقة.. النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

وسائل إعلامية: قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين

انتخابات مبكرة أم حكومة بديلة.. ما خطة نتنياهو للعودة إلى الحكم؟