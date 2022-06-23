رفع آثار حادث تصادم سيارتين على طريق قويسنا بالمنوفية

رفعت الإدارة العامة لمرور المنوفية آثار حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص على طريق قويسنا حيث تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، يفيد من وقوع حادث تصادم على طريق قويسنا.

بالانتقال الفورى تبين مصرع 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على طريق قويسنا، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.