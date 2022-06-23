المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة سائقين بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 200 ألف جنيه لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادي المهدى عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الحالي، حيث تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، معلومات تفيد قيام سائقين بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع.

أكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، صحة تلك المعلومات وأن السائقين "أحمد. ص. م"، 20 عامًا و"أحمد م. م"، 20 عامًا يقيمان فى قريتى النكارية وتل حوين مركز الزقازيق وأنهما يتخذان من عملهما ستارًا لنشاطهما الإجرامى وبحوزتهما أسلحة نارية بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

تم رصد تحركاتهما وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش وجوهر الهيروين والبانجو المخدر وأقراص مخدرة وبندقية آلية ومسدس وطلقات حية.

تم إحالتهما للنيابة التى قدمتهما لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.