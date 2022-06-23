الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته 36 تذكرة هيروين قبل ترويجها بالمنوفية

حبس
حبس
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قرر المستشار كريم حشيش وكيل نيابة منوف، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 36 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث قسم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 36 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من تمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف، والنقيب أمجد إيهاب معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط ع.س عاطل وبحوزته 36 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة منوف حبس عاطل هيروين مديرية أمن المنوفية ضبط عاطل

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