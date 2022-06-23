الجمعة 24 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته 15 تذكرة هيروين بالمنوفية

حبس عاطل
حبس عاطل
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قررت نيابة منوف حبس عاطل ضبط بحوزته 15 تذكرة هيروين قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من ضبط عاطل وبحوزته 15 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا  بضبط "ا.ج" مسجل خطر وبحوزتة 15 تذكرة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، وسلاح للدفاع عن تجارته الآثمة، ومبلغ مالى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة منوف تذكرة هيروين حبس عاطل أمن المنوفية

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