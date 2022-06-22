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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-6-2022 أمام الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، حسب بيانات البنك المركزي المصري، بعد أن ارتفع سعر الدولار، خلال الأيام الماضية، أمام الجنيه مع زيادة الالتزامات الأجنبية مع زيادة الطلب على الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية وتحت ضغط انخفاض الاحتياطي النقدي.

 

 وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 18,71 جنيه مصري في شاشات البنك المركزي المصري، وسجل في البنوك المحلية وخاصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر نفس السعر للشراء وسجل سعر الدولار18.77 جنيه للبيع.

 

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، خلال شهر مايو الماضي، بنحو 1.63 مليار دولار، على خلفية سداد البلاد حزمة من الالتزامات الخارجية المقررة.

 

ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ رصيد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي، نحو  35.49 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بنحو 37.12 مليار دولار في أبريل الماضي.

 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم اختلافات طفيفة بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية وجاءت كالتالي:

وسجل 

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18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري:18:71 جنيه مصري  للشراء وسجل سعر الدولار18.77 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم  في بنك قناة السويس بلغ  نحو 18.79 جنيه للبيع و18.69 جنيه للشراء.


ووصل سعر الدولار اليوم في الدولي البنك التجاري نحو 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

 

أما في بنك الكويت الوطني وصل سعر الدولار اليوم  18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

 

ويعد السعر الذي سجله الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم والأيام القليلة الماضية أقل مستوى للجنيه منذ الثاني من فبراير 2017، عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار.

 

أسعارالعملات اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري وحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري جاءت أسعار العملات اليوم:  

سعر دولار أمريكي: للشراء 18.7100 جنيه- للبيع 18.7883
 

سعر صرف يورو​ للشراء 19.7521 - للبيع 19.8386
سعر جنيه إسترلينى​ شراء  22.9703 - بيع 23.0740
سعر فرنك سويسرى​ شراء 19.3425 - بيع 19.4355
سعر 100 ين يابانى​ شراء 13.7493 - بيع 13.8099 

سعر ريال سعودى شراء ​ 4.9863 - بيع 5.0074

سعر دينار كويتى​ شراء 60.8574 - بيع 61.2676

سعر درهم اماراتى​ شراء  5.0932 - بيع 5.1158
سعر اليوان الصيني ​شراء  2.7932 2.8053

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