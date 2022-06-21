طريقة تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022 عبر البوابة الإلكترونية

يواصل أولياء الأمور تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر، بعد أن وفر الأزهر الشريف رابط تقديم الصف الاول الابتدائي أزهر 2022، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وفتح باب التقديم من بداية الشهر الجاري ويستمر حتى نهايته، ومازال تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022 عبر بوابة الأزهر الالكترونية أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل خلال هذه الأسابيع.

تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022

من خلال رابط تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022 يستطيع أولياء الأمور التقديم الإلكتروني لأطفالهم بعد استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا .

اختر أيقونة ولى الأمر، ومنها تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر.

اكتب بيانات التلميذ: الاسم بالكامل - شهادة الميلاد - الجنس - المرحلة التعليمية.

اكتب بيانات ولي الأمر: الاسم بالكامل كما هو في الرقم القومي - الرقم القومي - التليفون المحمول أو الأرضي.

بيانات المعهد المراد الالتحاق به: المنطقة الأزهرية - والإدارة التعليمية - ونوع المعهد - اسم المعهد.

ادخل كافة البيانات المطلوبة منك .

اضغط على زر حفظ الأمر على حفظ.

ويمكن لأولياء الأمور من خلال نفس رابط تقديم الصف الاول الابتدائي أزهر 2022 معرفة نتيجة التقديم والمعهد الذي تم قبول فيه.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

حدد الأزهر الشريف مع فتح باب تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022 الأوراق والشروط المطلوبة قبل فتح باب التقديم أوائل الشهر الجاري، والذي يستمر حتى نهايته والأوراق المطلوبة التقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، وهي:

أصل شهادة ميلاد الطالب، وأربعة صور منها، و3 صور من بطاقة ولي الأمر، ورقم التليفون الخاص به لسهول التواصل مع ولي الأمر، و6 صور شخصية للطفل.

وتشترط المعاهد الأزهرية أن يكون عمر الطالب المتقدم، 6 سنوات إلى 9 سنوات، وفي حال توافر أماكن داخل المعاهد النزول إلى سن 6 أشهر، ويوقع ولي الأمر على الإقرار بعدم التحويل من «التعليم الأزهري» إلى «التعليم العام» في مراحل الدراسة، كما لا يجوز للطالب التقديم في أكثر من معهد من «المعاهد الأزهرية» في ذات الوقت، على أن سيؤخذ الإقرار اللازم على المقدم «ولي الأمر» بذلك.