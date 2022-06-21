الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق محدود بباخرة سياحية فى الأقصر

حريق
حريق
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نجحت الحماية المدنية بمدينة الأقصر في السيطرة على حريق محدود نشب فى إحدى البواخر السياحية بنهر النيل دون حدوث أى إصابات في الأرواح. 

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد  بنشوب حريق محدود في غرفة الديزل داخل إحدى البواخر السياحية أثناء رسوها على كورنيش النيل بالأقصر.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإطفاء والإنقاذ النهري وتمت السيطرة على حريق محدود ولم يسفر الحريق عن إصابات وتم تحرير محضر عن ذلك وجار إخطار النيابة لتولى التحقيقات. 

الحماية المدنية الأقصر حريق البواخر السياحية الإنقاذ النهري

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