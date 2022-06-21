السيطرة على حريق محدود بباخرة سياحية فى الأقصر

نجحت الحماية المدنية بمدينة الأقصر في السيطرة على حريق محدود نشب فى إحدى البواخر السياحية بنهر النيل دون حدوث أى إصابات في الأرواح.

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق محدود في غرفة الديزل داخل إحدى البواخر السياحية أثناء رسوها على كورنيش النيل بالأقصر.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإطفاء والإنقاذ النهري وتمت السيطرة على حريق محدود ولم يسفر الحريق عن إصابات وتم تحرير محضر عن ذلك وجار إخطار النيابة لتولى التحقيقات.