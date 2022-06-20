«آخر ساعة» تقضى ليلة الجلاء داخل سجون مصر

عندما وقّع جمال عبدالناصر اتفاقية الجلاء منذ ٦٦ عامًا وقع معها قرارًا بالعفو عن ٥٠٠ مسجون ممن قضوا نصف العقوبة «حسن سير وسلوك» بمناسبة الجلاء. مجلة «آخر ساعة» التى كان يرأس تحريرها، فى هذا الوقت، محمد حسنين هيكل تحت رئاسة مجلس إدارة الأخوين مصطفى وعلى أمين.. لم تفوت هذه اللقطة وأفردت تقريرًا مصورًا من داخل سجون مصر؛ لتخليد تلك اللحظة التاريخية ورصد التقرير بعذوبة ردود أفعال المساجين والفرحة الغامرة التى عاشها المفرج عنهم وتصدرت التقرير صورة جميلة لرقص المسجونات فى سجن النساء، وكان التعليق المرفق بالنص «رقصت المسجونات وداعًا لآخر ليلة وراء أسوار القضبان.. ليلة العمر.. الليلة التى تقترب بهن من أبواب الدنيا التى يفلها عنهن حرس وقضبان وباب مكتوب عليه السجن تأديب وتهذيب وإصلاح.. ورقص أيضًا». وكان العنوان الرئيسى الدال على المحتوى ماذا يريد كل سجين أن يرى فى اللحظة الأولى بعد الإفراج؟ جمال التقرير الصحفى أنه تناول حدثًا كبيرًا كاتفاقية الجلاء من منظور آخر إنسانى فى منطقة شديدة الخصوصية وهى السجن، وأعطى فرصة للمساجين لإبداء آرائهم فى قضية الجلاء؛ لأنهم أيضًا مواطنون مصريون حتى وإن كانوا أخطأوا، وهذا هو جمال اللقطة التى خلدتها مجلة «آخر ساعة» عبر صفحاتها.