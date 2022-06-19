بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب «ميكروباص» بطريق وادي النطرون

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب “ميكروباص” وقع مساء اليوم الأحد، بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 108 أعلى كوبري مستشفى وادي النطرون العام بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

والمصابون هم “محمود حمد أحمد، 30 عاما، خضر خالد محمود، 22 عاما، حسين موسى حسين، 19 عاما، أحمد منصور أحمد، 30 عاما، شعبان صالح محمود، 27 عاما، أسامة محمد عوض، 22 عاما، أحمد عبد المنعم أحمد، 27 عاما، محمد السيد حشاد، 46 عاما، أحمد أبو العيون عبد العال، 21 عاما” وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.