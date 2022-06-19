مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، يبحث الطلاب عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد المضافة للمجموع، حيث يستعد الطلاب هذه الأيام بتكثيف المذاكرة والاستعداد للامتحانات التي لا تضاف للمجموع، والتي ستعقد غدًا الاثنين في 3 مواد وهي التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد المضافة للمجموع

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد المضافة للمجموع لتبدأ في 26 يونيو الجاري، حيث يجري 707 آلاف و992 طالبا/طالبة (علمي وأدبي)، داخل 2089 لجنة سير بالمدارس المنتشرة عبر أنحاء الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الثانوية العامة وجدول الامتحانات التي ستبدأ يوم الأحد 26 يونيو للمواد المضافة للمجموع وتبدأ بامتحان اللغة العربية، ويليه يوم الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 3 يوليو 2022 يجري امتحان لكل من طلاب الشعبية العلمية والأدبية وهي اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

ويوم الثلاثاء 5 يوليو يؤدى طلاب علمي رياضة مادة الديناميكا ، ويوم الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الثانوية العامة

ويؤدى طلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2022 للمواد غير المضافة للمجموع، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويؤدي الطلاب يوم 21 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

كتاب المفاهيم للثانوية العامة

أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كتيب المفاهيم سيجري توزيعها على لجان الامتحانات قبل انطلاق الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، إذ ليس مسموحًا لطلاب الثانوية العامة الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

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ويحتوي مجلد المفاهيم لشعبة علمي رياضة على 496 صفحة، وهو هدية مجانية من الدولة لطلاب الصف الثالث الثانوي، لتنفيذ الامتحان بنظام الأوبن بوك.موضحًا أن المطابع سابقت الزمن لتطبع مئات الآلاف من مجلدات المفاهيم وتوزيعها على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لتسليمها للطلاب حتى تكون متاحة لكل طالب في تخصصه قبل الامتحان.

وحددت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط الواجب الالتزام بها أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، فيمنع دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل أو سماعات أو غيرهما».