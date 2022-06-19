مدارس بعد الإعدادية.. تنسيق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بافتتاح مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الشرقية في إطار خطتها لتحسين جودة التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وتعد مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية أحد أهم مدارس التعليم الفني التي بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إنشائها منذ عامين.

تنسيق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

تقع مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الشرقية، وحدد محافظ الشرقية الحد الأدنى للقبول في تنسيق مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية 2022- 2023 عند200 درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية خلال العام الدراسي الجاري.

وبدأت الدراسة في مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي 2019-2020، وتعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تتخصص بمجالي تكنولوجيا الزراعية والرى، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني، وللمدرسة عدة شروط منها أن يتقدم الطالب بطلب الالتحاق للمدرسة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم، والمقابلة الشخصية.

ويتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ويسمح بالتقديم للبنين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وأن لا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 عامًا في أكتوبر 2022.

وتحدد مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية مصاريف الدراسة ، وبلغت قيمة المصروفات التي يسددها الطالب الملتحق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل عام لا تتجاوز قيمتها 500 جنيه.

مناهج مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

يشمل منهج مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية 3 محاور أساسية هي العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المزارع والشركات.

ولمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية العديد من المميزات منها توفير فرص التعيين بمطاعم وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة، ومنح الطالب شهادة مصرية معتمدة دوليًا.

ويحصل الطالب بعد تخرجه على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، ويسمح له بالتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

واعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بحضور محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.26%.