حبس عاطل بحيازته سلاح نارى وحشيش فى أسيوط

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني- الأمن العام- الأمن المركزى» ومديرية أمن أسيوط، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبطه حال قيادته سيارة "نقل" وبحوزته «بندقية آلية- عدد من الطلقات لذات العيار- 2خزينة- عدد 85 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 8،5 كيلوجرام- هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة للنقل والترويج، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.