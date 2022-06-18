السبت 18 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. 10 محظورات على الطالب

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 10 محظورات على طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات لنهاية العام الدراسي 2021/2022 وتنشرها “الدستور” خلال السطور المقبلة.

_ يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحان حتى لو مغلق
_ يحظر على الطالب اصطحاب التابلت لأن الامتحانات تعقد ورقيًا بنظام البابل شيت
_ يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو أقلام بكاميرا
_ يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات
_ يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه
_ يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها
_ يحظر دخول الطلاب للجان الامتحانات بدون ارتداء الكمامة
_ يحظر على الطالب الكتابة في مجلد المفاهيم ويسلم مع ورقة الأسئلة والإجابة
_ مسموح للطالب الدخول بالقلم الجاف والرصاص ومسطرة وأستيكة
_ عدم التخلف عن مواعيد الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم
 ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وفقا للجدول كالآتي:
يوم الأحد 26 يونيو 2022 امتحان اللغة العربية للشعب “الأدبية والعلمية”

_ يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعب “العلمية والأدبية”

_ يوم الأحد 3 يوليو 2022 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات

_ امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية

_ يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” للشعبة العلمية رياضيات

_ يوم الخميس 7 يوليو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعب الأدبية والعلمية رياضيات وعلوم.

يوم الخميس 14 يوليو 2022 بامتحان مادة الفيزياء للشعب العلمية علوم ورياضيات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

_ الأحد 17 يوليو 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، والرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل” للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

_ يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 امتحان الرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية” للشعبة العلمية رياضيات.

_وتختم الامتحانات يوم الخميس 21 يوليو 2022 بامتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم، والرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

العام الدراسي امتحانات الثانوية العامة امتحان الكيمياء وزارة التربية والتعليم دستور امتحانات الثانوي

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وائل لطفي

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

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