قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. 10 محظورات على الطالب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 10 محظورات على طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات لنهاية العام الدراسي 2021/2022 وتنشرها “الدستور” خلال السطور المقبلة.

_ يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحان حتى لو مغلق

_ يحظر على الطالب اصطحاب التابلت لأن الامتحانات تعقد ورقيًا بنظام البابل شيت

_ يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو أقلام بكاميرا

_ يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات

_ يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه

_ يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها

_ يحظر دخول الطلاب للجان الامتحانات بدون ارتداء الكمامة

_ يحظر على الطالب الكتابة في مجلد المفاهيم ويسلم مع ورقة الأسئلة والإجابة

_ مسموح للطالب الدخول بالقلم الجاف والرصاص ومسطرة وأستيكة

_ عدم التخلف عن مواعيد الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وفقا للجدول كالآتي:

يوم الأحد 26 يونيو 2022 امتحان اللغة العربية للشعب “الأدبية والعلمية”

_ يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعب “العلمية والأدبية”

_ يوم الأحد 3 يوليو 2022 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات

_ امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية

_ يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” للشعبة العلمية رياضيات

_ يوم الخميس 7 يوليو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعب الأدبية والعلمية رياضيات وعلوم.

يوم الخميس 14 يوليو 2022 بامتحان مادة الفيزياء للشعب العلمية علوم ورياضيات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

_ الأحد 17 يوليو 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، والرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل” للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

_ يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 امتحان الرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية” للشعبة العلمية رياضيات.

_وتختم الامتحانات يوم الخميس 21 يوليو 2022 بامتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم، والرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.