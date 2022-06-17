الجمعة 17 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022

تردد قناة الرياضية
تردد قناة الرياضية المغربية
ads

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022، وذلك لمتابعة المباريات الدولية والقارية التي تذاع على مدار اليوم من خلال تلك القناة.

وترتفع معدلات البحث من عشاق الساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية عن تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022.

تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022

وتستعرض "الدستور" لقراءها من محبي كرة القدم خلال ذلك التقرير تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022.

ويمكن للراغبين في متابعة المباريات الدولية ضبط تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات، كالآتي:

 

القمر الصناعيالترددالاستقطابالتصحيحالترميز
نايل سات11157رأسي3/427500
نايل سات11476رأسي3/427500
نايل سات11513رأسي3/427500
عرب سات12683رأسي3/427500
هوت بيرد10872رأسي3/427500
نايل سات12207رأسي3/427500

 

اقرأ أيضًا: قبل لقاء «الديربي».. وليد سليمان لـ «الكابتن»: «هذه أمنيتي في القمة الأخيرة»

خطوات تثبيت تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022 على الرسيفر

  1. ادخل على قائمة الإعدادات من جهاز الريسيفر.
  2. قم بتحديد التثبيت من خلال النقر على التثبيت اليدوي.
  3. اختر القمر الصناعي النايل سات.
  4. ادخال التردد الخاص بالقناة ومعامل الترميز والاستقطاب.
  5. اضغط على كلمة بحث وانتظر لحين اكتمال البحث ونزول القناة.
  6. ثم قم بالضغط على الحفظ.
  7. وسيتم تنزيل القناة والتمتع بمتابعة أهم المباريات عبر قناة الرياضية المغربية.

السيسي: مصر عبرت الأزمات ونجحت بالاستثمار في الإنسان من خلال رؤية مصر 2030

وزيرة الثقافة تستعرض جهود مصر لدعم الابداع ورعاية الموهوبين بمؤتمر نابولي

 

قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022

وتعد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2022 من أشهر القنوات الرياضية داخل المغرب، وخصصت محتواها للشأن الرياضي المغربي، ويتم من خلالها بث جميع مباريات الدوري بشكل حصري، هذا ما جعل العديد من عشاق الدائرة المستديرة يبحثون عن التردد الخاص بمجموعة قنواتها.

وقد تم إنشاء قناة الرياضية المغربية في شهر سبتمبر من عام 2006، وأصبحت منذ تأسيسها القناة الرسمية الأولي لعرض جميع المباريات الرسمية داخل المغرب وخارجها، ولم يقتصر محتواها علي ذلك فقط، بل تقدم أيضًا بعض البرامج التي تهتم بتحليل المباريات عقب انتهائها، هذا بالإضافة إلي برامج أخرى تعرض المواهب الرياضية الجديدة.

 

قناة الرياضية المغربية تردد قناة الرياضية المغربية النايل سات كرة القدم قناة الرياضية المغربية على النايل سات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

3 إعدادى أزهر| بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022 ودرجات الصف الثالث الإعدادي

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

رابط مباشر.. لينك بوابة الأزهر لللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مبادرة رواد رائدات التغير المناخى

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبدالعزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نقل إلى المستشفى.. مستوطنون يعتدون على مسن فلسطينى

إصابة 4 فلسطينيين برصاص معدنى مغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بنابلس

إسرائيل تطلق صاروخًا تجاه أرض زراعية فى بيت حانون بقطاع غزة