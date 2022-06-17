الجمعة 17 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتقامًا من أصحابها.. القبض على عامل أشعل النار فى سيارتين بكرداسة

حبس
حبس
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تمكن رجال المباحث بالجيزة من القبض على عامل، لاتهامه بإشعال النار بسيارتين ملاكي، بسبب خلافات مع مالكيها، لطرده من العمل بمنطقة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا، يفيد باتهام عامل بحرق سيارتين في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم تم طرده من العمل، فحرق السيارتين بسكب مادة مشتعلة عليهما، للانتقام من مالكيها.

تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث الجيزة إشعال النار ملاكي النيابة مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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