الجمعة 17 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتظام الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ads

انتظمت صباح اليوم الجمعة، الحركة المرورية أمام قائدى السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وسط انتشار لخدمات الانتشار السريع للتدخل فى حالة الطوارئ.

وشهدت حركة المركبات انتظام الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

ووزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة مؤمن السعيد مساعد وزير الداخلية، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

الحركة المرورية السيارات الطرق الصحراوية القاهرة الجيزة الانتشار السريع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء 4 دول أوروبية.. جيشها مليون جندي في قطار أوكرانيا السريع

أميرة ملش

مأساة اللاجئين وفرار المهاجرين ونعمة الوطن

د. محمد عفيفي

عبدالرحمن بدوى وثورة يوليو

ميرفت دهان

سارة.. شهيدة العنف الأسرى

ماجد حبته

مصر فى سانت بطرسبرج

بسنت حسن

شيطنة الشرق فى «صالون هدى» والاحتلال الرحيم هو الحل

محمد عبد العزيز

رموز حقوقية.. الشيخ والمفوه «١- ٢»

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

منذ 2017.. كيف نسقت إسرائيل مع أمريكا سرًا لضرب سوريا؟

الجيش الإسرائيلى يعلن عن تمرين عسكرى اليوم فى منطقة الجليل

أول لقاء رياضى بين المغرب وإسرائيل فى كرة السلة النسوية