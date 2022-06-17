انتظام الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة

انتظمت صباح اليوم الجمعة، الحركة المرورية أمام قائدى السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، وسط انتشار لخدمات الانتشار السريع للتدخل فى حالة الطوارئ.

وشهدت حركة المركبات انتظام الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

ووزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة مؤمن السعيد مساعد وزير الداخلية، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.