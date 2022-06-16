الخميس 16 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة العدل الألمانية تدعو المحامى الدولى خالد أبوبكر لإحياء ذكرى مقتل مروة الشربينى

المحامي الدولي خالد
المحامي الدولي خالد ابوبكر
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تلقي المحامي الدولي خالد أبوبكر دعوة رسمية من وزارة العدل بحكومة دريسدن الألمانية؛ لحضور فعالية تنظمها ولاية ساكسوني وحكومة دريسدن ووزارة العدل والخارجية الألمانية، بمناسبة ذكري وفاة الطبيبة المصرية مروة الشربيني التي تعتبر ألمانيا ذكري وفاتها فرصة لنبذ العنصرية والتطرف.. 
والتي لقت مصرعها علي يد عنصري ألماني اثناء وجودها للشهادة في محكمة دريسدن 
وقد تلقت هجوما (أمام القاضي أثناء نظر الجلسة) من القاتل بإحدي عشرة طعنة بسكين استطاع الدخول بها إلي قاعة المحكمة. 
ومثل المحامي الدولي خالد أبوبكر عن أسرة مروة الشربيني في المحاكمة وصدر تشريع في المانيا في هذا التوقيت، وبمناسبة هذه القضية يعطي الحق لمحامي المجني عليه بالترافع بلغة غير اللغة الألمانية
وسجلت محمة دريسدن الألمانية أول تطبيق لهذا القانون، وأعطت تصريحا للمحامي المصري خالد أبوبكر بالمرافعة أمامها باللغة العربية ليصبح أول محامٍ عربي يترافع باللغة العربية في تاريخ المانيا، 
وتداولت الجلسات، وكانت تشهد حضورا اعلاميا مكثفا وقتها وأخليت المحكمة من كافة القضايا لنظر هذه القضية وسط إجراءات أمنية مشددة جدا، وحكم علي القاتل بالسجن مدي الحياة وهي أقصي عقوبة منصوص عليها في القانون الألماني.

وتعاود مدينة دريسدن ووزارتي العدل والخارجية الألمانية إحياء هذه الذكري يوم الأول من يوليو القادم وقررت دعوة المحامي الدولي خالد أبوبكر؛ لحضور هذا الاحتفال بشكل رسمي وإلقاء كلمة في حضور وزير العدل والمسئولين في وزارة الخارجية وولاية ساكسوني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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