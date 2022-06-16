مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى المنيا

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره لمزلقان كوبرى معصرة سمالوط القديم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص من سمالوط أسفل عجلات القطار أثناء عبوره سريعًا للمزلقان المغلق بكوبرى معصرة سمالوط شرق.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.