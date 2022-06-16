الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى المنيا

عجلات القطار
عجلات القطار
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لقى شخص مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره لمزلقان كوبرى معصرة سمالوط القديم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص من سمالوط أسفل عجلات القطار أثناء عبوره سريعًا للمزلقان المغلق بكوبرى معصرة سمالوط شرق.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

مزلقان السكة الحديد مدينة سمالوط محافظة المنيا مصرع شخص

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