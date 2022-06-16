النيابة في مناظرة للسيدة ضحية زوجها بالزاوية: جروح ذبحية وطعنية بالرقبة والصدر

كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية، لجثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها في منطقة الزاوية الحمراء أنها في العقد الخامس وترتدي كامل ملابسها، وتوجد بها إصابات عبارة عن جرح ذبحي في الرقبة وطعنة قاتلة بالصدر.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة الأميرية البلد بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 51 عاما مقتولة بطعنات متفرقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها بسكين بسبب خلافات أسرية.

وأضافت التحريات أن المتهم والمجنى عليها متزوجين منذ 20 عاما، ولديهم 3 أبناء وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة، قام على أثرها المتهم باستلال سكين وطعن زوجته ولقيت مصرعها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.