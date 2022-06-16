الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل بيعه بالسوق السوداء

حبس مسئول عن مخبز بلدى بحوزته 600 كيلو دقيق مدعم

حبس
حبس
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قررت جهات التحقيق، حبس مسئول مخبز بلدي 4 أيام، على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المُدعم؛ لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة المرج. 

بدأ الأمر عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يُفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدي- كائن بدائرة قسم شرطة المرج)؛ لقيامه بالاستيلاء على المال العام والتصرف بالبيع فى كمية من الدقيق البلدي المُدعم "استخراج 82%"؛ بقصد الاتجار به بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز على (600 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات؛ بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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