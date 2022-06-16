مصرع طالبة غرقت فى ترعة بسوهاج

لقيت طالبة في الصف الأول الإعدادي، مصرعها غرقًا، سقطت بترعة مجاورة لمنزل أسرتها، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، أثناء محاولتها إلقاء القمامة بالترعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده غرق طالبة بالصف الأول الإعدادي، داخل إحدى الترع دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفلة "أ.ع. ع. ن"، 13 عامًا، طالبة بالصف الأول الإعدادي وتقيم بذات الناحية، وبسؤال والدها "ع.ع.ن"، 62 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة، بإلقاء القمامة بالترعة انزلقت قدماها وسقطت بها ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.