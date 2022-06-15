الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تستقبل وفدًا من قضاة وقاضيات مجلس الدولة بهيئة القضاء العسكرى

القوات المسلحة تستقبل
القوات المسلحة تستقبل وفدا من قضاة وقاضيات
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استقبلت هيئة القضاء العسكرى وفداً يضم مائة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة للتعرف على اختصاصات القضاء العسكرى ومنظومة العمل به، باعتباره جهة قضائية مستقلة طبقاً للدستور، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وعدد من رجال القضاء العسكري، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

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تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن النشأة التاريخية للقضاء العسكرى ومراحل تطوره، كذلك مهام هيئة القضاء العسكرى، بالإضافة إلى عرض تقديمي لإدارات هيئة القضاء العسكرى التخصصية المختلفة  وما تقوم به من مهام تهدف إلى تحقيق العدالة  خلال كافة مراحل المنظومة القضائية.

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وألقى اللواء صلاح محمد الرويني، رئيس هيئة القضاء العسـكري، كلمة نقل خلالهـا تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة لقضاة وقاضيات مصر، مشيراً إلى أن مثل تلك الزيارات تهدف إلى توطيد العلاقات بين كافة عناصر المنظومة القضائية المصرية بما يسهم فى تكامل الأدوار والمهام لتحقيق العدالة بكافة ربوع الدولة المصرية.

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كما ألقى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، كلمة أعرب خلالها عن امتنانه لتلك الزيارة، كذلك تقديره لمنظومة العمل بالقضاء العسكرى والتى يلقى على عاتقها مهام جسام من شأنها تطبيق منظومة العدالة بكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وفقاً للدستور وآليات تنظيم العمل القضائى بجمهورية مصر العربية.

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فيما ألقى مستشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية للمعلومات محاضرة عن أبعاد الأمن القومي والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ركائز الأمن القومى المصرى لمجابهة كافة التهديدات والتحديات.

واختتمت الزيارة بتكريم أعضاء هيئة القضاء العسكري المتميزين عن العام القضائي 2021.

 

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