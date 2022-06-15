الأربعاء 15 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن برقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة مطروح، خاصة بعد اعتماد النتيجة رسميًا من محافظ مطروح خالد شعيب، حيث بلغت نسبة النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي فى امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 نحو 86.3% بزيادة 2% عن العام الماضي.

 

وقال  عمرو شحاتة وكيل تعليم مطروح، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 10384 طالبًا، نجح منهم 8957 طالبًا وطالبة، مضيفًا أن بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 95% و100% للصم وضعاف السمع، و100% للتلمذة الصناعية.

 

من جانبه حرض محافظ مطروح على الاتصال بأوائل الطلاب، لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربًا عن تقديره لجهد الأسرة في رعاية أبنائها المتفوقين، مقدمًا تهنئته لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق ومواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة. 

 

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي ونتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات (من هنا).

 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح عبر موقع الدستور

ويوفر موقع "الدستور" لطلاب الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة الامتحانات فور اعتمادها رسميًا، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة مطروح الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي (من هنا).

 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح عبر موقع وزارة التربية والتعليم

  1. الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات (من هنا).
  2. اضغط على منصة نتائج الإعدادية أو (اضغط هنا) للدخول المباشر على المنصة.
  3. اختار المحافظة التي تستهدف الاستعلام عن نتيجتها.. اختار محافظة مطروح.
  4. أكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  5. اضغط على الاستعلام عن النتيجة.

رابط تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بالرقم القومي ومعنى القيم السالبة

«الناجح يرفع إيده»: اعتماد نتيجة «إعدادية مطروح» بنسبة 86.3%

وابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات 2022

المحافظةرابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022الحالةنسبة النجاح
القاهرةمن هنا بوابة التعليم الأساسيظهرت83%
الجيزةمن هنا مديرية التربية والتعليم بالجيزةظهرت82.6% 
دمياطمن هنا نتائج التعليم الأساسيظهرت72%
بني سويفمن هنا حصريًا على موقع جريدة الدستورظهرت75.51%
الدقهليةمن هنا حصريًا على موقع جريدة الدستورظهرت86.3%
أسوانمن هنا بوابة نتائج التعليم الأساسيظهرت76.12%
كفر الشيخمن هنا بوابة نتيجة شهادة التعليم الأساسيظهرت78.83%
الإسكندريةمن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت76.8%
سوهاجمن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت71%
الفيوممن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت73.35%
نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الصف الثالث الاعدادي محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

على كل مصرى أن «يتشاءل»!

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رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022

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