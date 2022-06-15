الآن برقم الجلوس.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة مطروح

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة مطروح، خاصة بعد اعتماد النتيجة رسميًا من محافظ مطروح خالد شعيب، حيث بلغت نسبة النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي فى امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 نحو 86.3% بزيادة 2% عن العام الماضي.

وقال عمرو شحاتة وكيل تعليم مطروح، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 10384 طالبًا، نجح منهم 8957 طالبًا وطالبة، مضيفًا أن بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 95% و100% للصم وضعاف السمع، و100% للتلمذة الصناعية.

من جانبه حرض محافظ مطروح على الاتصال بأوائل الطلاب، لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربًا عن تقديره لجهد الأسرة في رعاية أبنائها المتفوقين، مقدمًا تهنئته لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق ومواصلـة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي ونتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات (من هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح عبر موقع الدستور

ويوفر موقع "الدستور" لطلاب الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة الامتحانات فور اعتمادها رسميًا، ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة مطروح الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي (من هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات (من هنا). اضغط على منصة نتائج الإعدادية أو (اضغط هنا) للدخول المباشر على المنصة. اختار المحافظة التي تستهدف الاستعلام عن نتيجتها.. اختار محافظة مطروح. أكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب. اضغط على الاستعلام عن النتيجة.