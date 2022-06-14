انتداب المعمل الجنائى لمعاينة آثار حريق نشب فى شقة سكنية بإمبابة

طلبت جهات التحقيق بالجيزة تحريات المباحث حول حريق اندلع داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة إمبابة، كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق من موقعه، وطلبت تقريرها بشأن أسباب الحريق وملابساته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال صاحب العقار جراء اشتعال الحريق، ونوهت تحريات رجال المباحث بعدم وجود شبهة جنائية حيال وقوع الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة إمبابة، ودفعت وحدة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق على الفور عقب تلقيها بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لتفريغها، والوقوف على أسباب الحادث.