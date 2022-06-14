الثلاثاء 14 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زحام مرورى أمام السيارات بسبب غلق منزل الدائرى اتجاه الطريق الزراعى

زحام مرورى
زحام مرورى
ads

تسبب غلق منزل الدائري المتجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، في ظهور تكدس مروري أمام حركة السيارات، للقادم من مناطق السلام والمرج اتجاه مدينة قليوب، مما دفع المواطنين إلى النزول من السيارات والسير على الأقدام لمسافات كبيرة هروبا من الزحام المرورى أمام المركبات بشتى أنواعها.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بظهور كثافات مرتفعة عبر الطريق الزراعى بسبب غلق منزل للطريق الدائرى.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان؛ للعمل على تسيير حركة السيارات، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

منزل الدائري الإسكندرية الزراعي ر تكدس مرورى حركة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة عن أسئلة مصر

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم عبر الموقع الرسمي

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن درجات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يؤكد مركزية العراق في المنطقة: بحث مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

محمود خليل

من «المحمل السلطانى» إلى «بركة الحاج»

منى رجب

كثير من الوطنية فى الاحتفال بتأسيس القوات الجوية

ماجد حبته

نهضة ثانية للثروة الحيوانية

محمد رفعت

مرشدون وقتلة المؤسس 2

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة «40 ساعة».. ماذا يفعل الرئيس الأمريكى فى إسرائيل؟

إسرائيل: نتطلع لقرار لبنان بالاستفادة من الغاز الطبيعى فى مياهه الإقليمية

القصور الرئاسية ضمن الأهداف.. تفاصيل «رسالة تحذير» من إسرائيل إلى سوريا