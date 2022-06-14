زحام مرورى أمام السيارات بسبب غلق منزل الدائرى اتجاه الطريق الزراعى

تسبب غلق منزل الدائري المتجه إلى طريق الإسكندرية الزراعي، في ظهور تكدس مروري أمام حركة السيارات، للقادم من مناطق السلام والمرج اتجاه مدينة قليوب، مما دفع المواطنين إلى النزول من السيارات والسير على الأقدام لمسافات كبيرة هروبا من الزحام المرورى أمام المركبات بشتى أنواعها.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بظهور كثافات مرتفعة عبر الطريق الزراعى بسبب غلق منزل للطريق الدائرى.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان؛ للعمل على تسيير حركة السيارات، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.