الثلاثاء 14 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ممولة من صندوق البحوث.. جامعة طنطا تطرح خطة مشروعات بحثية بيئية جديدة

محمود ذكي
محمود ذكي
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أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى، عن طرح خطة مشروعات بحثية تنافسية بيئية جديدة ممولة من صندوق البحوث لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة وتنسيق رؤيتها ورسالتها وخطتها الاستراتيجية، موضحًا أن الخطة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تستهدف دعم رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف القومية.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور كمال عكاشة، إن المحور الأول يتضمن مشروعين في العلاجات المتقدمة في مجال الأورام وأمراض المناعة الذاتية، والمحور الثاني يتضمن مشروعين حول إيجاد حلول تنفيذية مبتكرة ولحل مشكلات التلوث البيئي وتدوير القمامة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المحور الثالث يضم مشروعين في ترشيد الطاقة التقليدية وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتضمن المحور الرابع مشروعين في الدراسات الاجتماعية لحل مشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد القومي.

وأشار "عكاشة" إلى أنه يبدأ التقدم للمشروعات بصندوق البحوث بإدارة البعثات بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالجامعة غدًا وحتى الأول من شهر أغسطس المقبل، كما يقدم المشروع البحثي في أحد المحاور السابقة من أصل وثلاث نسخ، على أن يكون الحد الأقصى لمدة المشروع عامين.

صندوق مشروعات الزيادة السكانية جامعة طنطا استراتيجية

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