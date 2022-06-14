الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 5 متهمين بخطف مواطن فى مدينة نصر

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 5 متهمين في خطف مواطن بسبب خلافات مالية بينهم كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقي بلاغًا من من أحد المواطنين باختطاف شقيقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة من قِبل مجهولين وأغلق هاتفه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المجنى عليه مُحتجز بإحدى الشركات لتأجير السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المجنى عليه وبصحبته 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة القاهرة وبمواجهة اثنين من المتهمين أقرا بأنه نظرًا لقيام المجنى عليه باستئجار السيارتين ملكهما دون سداد قيمتهما الإيجارية، وكذا فك جهاز التتبع منهما لمنعهما من تتبعه مما آثار حفيظتهما، فخططا لاستدراجه واختطافه لإجباره على إعادة السيارتين والتحصل منه على قيمتهما وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق واتهمهم باختطافه والتعدى عليه بالضرب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

قاضي المعارضات جنح مدينة نصر تجديد حبس خطف مواطن مدينة نصر

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