مجموعة «الفيشجراد» تلتقي أعضاء التنسيقية.. وتقدم التهنئة لمرور 4 سنوات على التأسيس

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفراء مجموعة الفيشجراد التى تضم كلا من دول (المجر، التشيك، بولندا و سلوفاكيا) .

وأعرب سفراء المجموعة عن إعجابهم بكيان التنسيقية ودورها في إثراء الحياة السياسية، كما هنأ سفراء المجموعة وفد التنسيقية على مرور أربع سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب و السياسين.

وتناول الجانبين، مجهودات التعاون و ما وصلت إليه في مختلف المجالات بين مصر ودول مجموعة فيشجراد، وتبادل الرؤي حول دور كلا من التنسيقية و سفراء المجموعة في مزيد من دعم المجهودات المشتركة.

وتبادل الجانبين، الرؤي حول ما يحدث على الساحة الدولية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية و تأثيرتها العالمية.

وتطرق اللقاء للرؤي حول مجريات الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس السيسي، وجهود لجنة العفو الرئاسي، والإنجازات المتعلقة بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على المستوي التنفيذي والبرلماني.

حضر اللقاء من جانب مجموعة الفيشجراد، أندراش كوفاكش سفير المجر في القاهرة، ميهاو وابيندا سفير بولندا في القاهرة و لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة .

وشارك في اللقاء من التنسيقية النائب طارق الخولي، النائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، ويوستينا رامي، عضو التنسيقية.