الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر يروج الهيروين فى الإسماعيلية

مسجل خطر
مسجل خطر
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قررت نيابة التل الكبير في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حبس أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، في التل الكبير بالإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية، تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 400 ألف جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة التل الكبير في الإسماعيلية الاتجار حبس الإسماعيلية التل الكبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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