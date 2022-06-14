إحالة ربة منزل وعاطل للجنح لسرقة حقيبة سيدة فى النزهة

قررت نيابة النزهة اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل وربة منزل لمحكمة الجنح، لسرقتهما حقيبة يد سيدة بمنطقة النزهة.

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من محاسبة مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بداخل داخل أحد النوادي، اكتشفت سرقة حقيبة يدها وبداخلها (2 هاتف محمول، 3 فيزا كارت)، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات لها معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت على عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على (مبلغ مالي حصيلة بيع 2 هواتف محمولة) نتيجة واقعة السرقة.

وأقرا أن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجني عليها اتهمتها بالسرقة.