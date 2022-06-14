الثلاثاء 14 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد والمشدد للمتهمين بخطف صاحب شركة فى الشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل ونجار مسلح بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لصاحب معرض سيارات وفكهانى في تهمة خطف صاحب شركة مواد غذائية مقابل فدية 4 ملايين جنيه.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من "أ. ح" مالك شركة صناعات غذائية، مقيم العاشر من رمضان، بقيام عدد من الأشخاص بترويعه وتخويفه واختطافه لإرغامه على دفع فدية مالية قدرها 4 ملايين جنيه، مقابل إطلاق سراحه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتهديده وتعريض حياته للخطر مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية.

وتوصلت تحريات ضباط قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، إلى قيام كل من "افتراج ال ح" 34 عاماً ربة منزل مقيمة العاشر من رمضان، و"أحمد س س" 28 عاما صاحب معرض سيارات ومقيم الإسماعيلية، و"غريب إ م" 34 عاما فكهانى مقيم بلبيس، و"عبد الهادى ص" 34 عاما نجار مسلح مقيم بلبيس، بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمة الأولى تربطها علاقة عاطفية بالمتهم الثانى فاتفقا بأن تقوم باستدراج المجنى عليه الذى تربطه بها صلة قرابة بأن هاتفه لمقابلته وأثناء توجهه لها، اشترك معاها باقي المتهمين فى اختطافه مستخدمين السيارة رقم ر ع ط 2417 مقابل دفع فدية مالية لهم قدرها 4 ملايين جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة تمت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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