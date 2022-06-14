الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

أسعار الحديد والأسمنت من التي تهم عدد كبير من المواطنين، حيث تكثر علميات البحث عبر جوجل بشكل مستمر عن أسعار الحديد والأسمنت.

وتطورت صناعة الحديد والأسمنت في مصر كثيرًا في العقد الأخيار، فباتت المصانع المصرية تنتج الأسمنت المخلوط والأسمنت المقاوم، والمخلوط ينتج عن طريق خلط الأسمنت مع مواد أخرى، والذي يعطيه جودة إضافية، مثل القدرة على إنتاج الخرسانة الأقل مسامية، وهو أكثر متانة وأقل توليد للحرارة وأقوى أثناء التبريد، ويستخدم في التشطيب والبناء وصناعة البلاط وتشكيل الأرضيات، وهو ما يستخدم حاليًا في المدن الجديدة.

بينما الأسمنت المقاوم هو الذي يستخدم في أعمال الخرسانة المسلحة، لبناء منشآت كبيرة وخزانات المياه وجميع أنواع الخوازيق، وتصنيع الأنابيب الخرسانية وصب الكباري والجسور، ويتميز الأسمنت المقاوم بمحتوى منخفض من ألومينيوم ثلاثي الكالسيوم، ويتمتع بمستوى عالي من المرونة والمتانة.

أما عن الحديد تنتج مصر، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد في مصر الثلاثاء 24 يونيو 2022:

سعر طن الحديد في حديد عز الثلاثاء 24 يونيو 2022 :

وسجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 18170 جنيهًا للطن على أرض المصنع.

سعر الحديد في حديد بشاي الثلاثاء 24 يونيو 2022:

وسجل سعر حديد بشاي 18070 جنيهًا للطن على أرض المصنع، يُضاف إليه من 200 لـ300 في التوكيلات والموزعين.

سعر الحديد في حديد العتال الثلاثاء 24 يونيو 2022:

سجل سعر طن حديد العتال 18000 جنيه للطن على أرض المصنع، ويضاف إليه سعر الحمولة والنقل.

سعر الحديد في حديد المصريين الثلاثاء 24 يونيو 2022:

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 18070 جنيهًا للطن.

سعر الحديد في حديد الكومي الثلاثاء 24 يونيو 2022:

جاء سعر طن حديد الكومي 18000 جنيه للطن على أرض المصنع .

وفي باقي المصانع تفاوت سعر طم الحديد تفاوتًا بسيطًا، فسجل حديد الجيوشي 18000جنيه للطن، كما سجل العشري 18000 جنيه للطن، والمعادي 18000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 18000 جنيه، وعطية سعر 18070 جنيهًا.

انخفاض أسعار الأسمنت في مصر الثلاثاء 22 يونيو 2022:

سعر طن الأسمنت في أسمنت النصر الثلاثاء 22 يونيو 2022:

أسمنت المسلح، 1240 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1200 جنيهًا للطن.

سعر طن الأسمنت في أسمنت السويدي الثلاثاء 22 يونيو 2022

جاء سعر طن أسمنت السويدي 1250 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1210 جنيهًا في الطن.

سعر طن الأسمنت في أسمنت حلوان الثلاثاء 22 يونيو 2022

وسجل أسمنت حلون 1250 جنيهًا في الطن، وجاء أسعار الأسمنت المخلوط بين 960 إلى 1000 جنيه، بينما الأسمنت المقاوم بين 1260 و1270 جنيهًا.