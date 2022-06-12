إسرائيل تهدد بحرب مع لبنان وحزب الله يؤكد استعداده

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي سكان لبنان باحتمالية اندلاع حرب.

وقال إن إسرائيل ستنفذ قصفاً مدمراً وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان، ووصفه بغير المسبوق، مضيفا: «سنعطي تحذيرا مسبقا لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب».

وتابع: "حددنا آلاف الأهداف في ‎لبنان بينها منظومات صواريخ وسندمرها في حال نشوب حرب".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله هدد باستهداف المنصة العائمة في حقل كاريش المتنازع عليه، مؤكّداً أنّ "كلّ إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي المنصة التي اسمها السفينة اليونانية، ولن تستطيع أن تحمي عمليّة الاستخراج"، وقلّل من أهمّية تثبيت حقّ لبنان في الأمم المتحدة بالخط 29، "ذلك أنّ إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية".

وأبدى ثقته برئيس الجمهورية المسئول عن التفاوض، مؤكّداً أنّ الحزب "لا يتدخّل لا بالخطوط ولا بالترسيم وليس طرفاً في التفاوض".

وشدّد نصرالله على أنّ "الهدف اليوم هو منع العدو من استخراج الغاز من حقل كاريش"، معتبراً أنّ "هذه القضيّة الوطنيّة الكبيرة لا تقلّ أهمّية عن تحرير الشريط الحدوديّ المُحتل، ولا تقلّ المسئولية فيها عن المسئولية في تحريره"، مشيراً إلى أنّ "المقاومة تملك القدرة الماديّة والعسكريّة والأمنيّة والمعلوماتيّة واللوجستيّة والبشريّة لمنع العدو من الاستخراج".

ومن المتوقع أن يصل الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية "آموس هوكشتاين"، غدًا الإثنين إلى لبنان، للقاء عددٍ من المسئولين في منزل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، في الرابية، قبل أن يجول على المسئولين ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الوسيط الأمريكي، الرئيس اللبناني ميشال عون، وكلا من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وعدد من المسئولين الحكوميين، وفقًا لجريدة "الجمهورية" اللبنانية.