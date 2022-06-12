بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبلدى اليوم الأحد 12 يونيو 2022

تواصل أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعها في بورصة الدواجن، اليوم الأحد 12 يونيو 2022، بعد تجاوزها حاجز 40 جنيهًا للكيلو القائم في الأسواق لدى المستهلك خلال الأيام الماضية، و تزامنًا مع ارتفاع أسعار البيض والدواجن بداية من الكتاكيت وصولًا للفراخ الأمهات.

بورصة الدواجن اليوم الأحد 12 يونيو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12 يونيو ما بين 37 إلى 38 جنيهًا للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 40 جنيهًا حتى 43 جنيهًا باختلاف المناطق.

فيما وصل سعر لحم الفراخ الساسو 40 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء ما بين 29 إلى 30 جنيهًا لأعلى سعر، وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 35 إلى 36 جنيهًا في المزارع.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد

في السياق ذاته، استقر سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد عند الأسعار التالية:

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 50 إلى 54.50 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 49 إلى 50.50 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 53 إلى 54 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت عمر يوم

بلغ سعر الكتكوت الساسو 3 جنيهات، فيما بلغ سعر الكتكوت الفيومي 5 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 7.5 جنيه، بينما بلغ سعر الكتكوت البلدي 4.5 جنيه

أسعار كتاكيت السمان اليوم الأحد

سجلت أسعار كتاكيت السمان الهجين البياض، عمر 14 يومًا من 5.50 حتى 6 جنيهات في بورصة الدواجن اليوم الأحد.

وترواح سعر كتكوت سمان أسمر بري، عمر يوم ما بين 02.25 إلى 02.50 جنيه.

وسجل سعر كتكوت سمان أبيض هجين، عمر يوم ما بين 2.75 إلى 3 جنيهات.