بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ فى مصر اليوم السبت 11-6-2022

تقدم "الدستور" بصفة يومية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشهد أسعار الدواجن ارتفاعًا على مدار الأسبوع الماضي وحتى الآن، ونقدم من خلال التقرير أسعار الفراخ البيضاء، وأسعار الفراخ البلدي.

كما نرصد من خلال هذا التقرير أسعار البيض (أسعار البيض الأبيض، وأسعار البيض الأحمر، وأسعار البيض البلدي)، وأسعار البط، و أسعار السمان، وأسعار الرومي.

أسعار الفراخ اليوم السبت 11 يونيو 2022 في بورصة الدواجن الرئيسية

وصل سعر لحم الفراخ البيضاء وزن كيلو، إلى 37 جنيهًا أقل سعر 38 جنيهًا لأعلى سعر، أما سعر لحم الفراخ الساسو وزن كيلو، وصل إلى 40 جنيهًا أقل سعر 41 جنيهًا لأعلى سعر، كما وصل سعر لحم الفراخ البلدي وزن كيلو، إلى 35 جنيهًا أقل سعر 36 جنيهًا لأعلى سعر، فيما وصل سعر لحم أمهات أبيض وزن كيلو، إلى 29 جنيهًا أقل سعر 30 جنيهًا لأعلى سعر.

أسعار البيض

شهدت أسعار البيض استقرار بجميع أنواعها: أسعار البيض اليوم السبت 11 يونيو 2022 تضم الآتي (أسعار البيض الأبيض، أسعار البيض الأحمر، أسعار البيض البلدي).

يبدأ سعر كرتونة البيض الأحمر من 50 وحتى 54.50 جنيه.

يبدأ سعر كرتونة البيض الأبيض من 49 وحتى 50.50 جنيه.

يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 53 وحتى 54 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

تضم أسعار بورصة الرومى ما يلي: (سعر الرومي الأسمر، سعر الرومي البرونزي وسعر الرومي بوم)

يبدأ سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم من 16.50 وحتى 17 جنيهًا.

يبدأ سعر كتكوت رومي بوم، عمر شهر من 16 وحتى 16.50 جنيه.

يبدأ سعر كتكوت رومي برونزي، عمر يوم من 16.50 وحتى 17 جنيهًا.

يبدأ كتكوت رومي برونزي، وزن 500 جرام، عمر 45 يومًا، من 44 وحتى 44.50 جنيه.

أسعار البط اليوم

تضم أسعار بورصة البط ما يلي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان).

يبدأ سعر لحم بط فرنساوي عمر يوم من 24 وحتى 24.5 جنيه.

يبدأ سعر لحم بط مسكوفي عمر يوم من 47 وحتى 47.25 جنيه.

يبدأ سعر لحم بط مولارد عمر يوم من 31 وحتى 32.50 جنيه.