الجمعة 10 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع دعم مصر وخطوات تحديث بطاقة التموين برقم التليفون 2022

التموين
التموين
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استمر بحث المصريون حتى هذه الأيام عن رابط موقع دعم مصر وخطوات تحديث بطاقة التموين برقم التليفون 2022، بعد أن مددت وزارة التموين المهلة لعملية تحديث بطاقة التموين برقم التليفون، واستمرار تلقي طلبات أصحاب بطاقات التموين لتحديث البطاقات حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

ووجهت وزارة التموين في مايو الماضي رسالة لأصحاب بطاقات التموين عبر كوبونات صرف الخبز ليقوموا بعملية تحديث بطاقة التموين برقم التليفون 2022، عبر رابط موقع دعم مصر.

 

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رابط موقع دعم مصر وخطوات تحديث بطاقة التموين

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية  تحديث بطاقة التموين برقم التليفون عبر رابط موقع دعم مصر، عبر بعض الخطوات وهي كالتالي:

  1. الدخول إلى رابط موقع دعم مصر من هنا
  2. ثم إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم.
  3. فيظهر أمامك  اسم صاحب بطاقة التموين، ويطلب منك تسجيل رقم التليفون المسجل باسم صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين منها وذلك ليتم تحديث بطاقة التموين برقم التليفون.
  4. وتأتي بعد ذلك الخطوة الأخيرة حيث يظهر أمامك رسالة تفيد بقبول الرقم إذا كانت مسجل أو الرفض في حالة عدم التسجيل، وكذلك رسالة بمراجعة اسم صاحب البطاقة.

 

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تحديث بطاقة التموين

الشهر الماضي أصدر على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  قرارا وزاريًا ل تحديث بطاقة التموين برقم التليفون البيانات وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022 على بطاقة التموين لتحديثها وتكوين قاعدة  بيانات متكاملة عن المنتفعين من السلع التموينية المدعمة، وتوفير وسيلة للتواصل بين الوزارة والحاصلين على الدعم التمويني من خلال رقم التليفون.

ونفت وزارة التموين طلبها من أصحاب البطاقات التموينية بتقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون ولكنها أكدت اكتفائها فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض الاستثناءات على تطبيق هذا القرار  لتحديث بيانات بطاقة التموين وتسجيل رقم التليفون المحمول 2022 بعض الفئات من القرار ومنها أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة بياناتهم في مكاتب التموين المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

رابط موقع دعم مصر بطاقات التموين تحديث بطاقة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية وتسجيل رقم التليفون المحمول

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وائل لطفي

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