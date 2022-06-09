رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023 وشروط قبول الطلاب بالمدارس الحكومية والتجريبية
تشهد هذه الأيام تكثيف البحث عن رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استقبال طلبات تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد اليوم الأربعاء 1 يونيو، حتى 30 يونيو الحالي، للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.
فتح باب القبول في تقديم رياض الأطفال 2022-2023
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم من خلال رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023 إلكترونيا، وليس من داخل المدارس المختلفة منعًا للتزاحم وتيسيرًا على المواطنين وهي خطوة ضمن حزمة إجراءات تنتهجها الدولة للتحول الرقمي، كما طالبت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، الالتزام بالشروط الموضوعة لعملية التقديم، ومتابعة حالة الطلب من خلال بوابة الرسمية للوزارة المخصصة للتقديم، لمعرفة موقف الطالب من القبول أو الرفض، من خلال رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023.
خطوات تقديم رياض الأطفال 2022-2023
وفي ظل حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الآتية خطوات التقديم في رياض الأطفال 2022-2023 خلال المدة الممنوحة لأولياء الأمور والمقدرة بنحو 30 يومًا عند تجاوزها لا يجوز التقديم.
رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023
- الدخول والتقديم من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــط.
- كتابة البيانات الخاصة بالطفل، خاصة المرحلة العمرية والرقم القومي المدون في شهادة الميلاد.
- الالتزام بمواعيد التقديم المحددة من جانب الوزارة من 1- وحتى 30 يونيو 2022.
شروط تقديم رياض الأطفال 2022-2023
-وحددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لقبول الأطفال المتقدمين في رياض الأطفال وجاءت كالآتي:
- ألا يقل سن الطفل المتقدم عن 4 سنوات.
- . تنسيق الطلاب المتقدمين، حسب الأعداد عن طريق المديريات الخاصة بكل محافظة، وفقا للكثافة العديدة فالدولة حددت عدد معين في الفصول لا يجوز الزيادة عنه.
- على ولي الأمر متابعة تنسيق الطلاب وحالة الطلب من القبول أو عدمه، من خلال الرابط الإلكتروني.
- بمجرد قبول الطالب، يجب على ولي الأمر تقديم الملف الورقي الخاص به إلى المدرسة مباشرة.