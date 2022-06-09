رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة في المرحلة الثانية

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة من أكثر العناوين بحثًا عبر محركات البحث العالمية في مصر جوجل وتويتر، حيث يهتم عدد كبير من ذوي الهمم وذويهم بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة كونها تسهل عليهم الإجراءات المهمة في حياتهم اليومية، كما تُسهل عليهم الحصول على المزيد من الدعم كوحدات عقارية مدعمة وكذلك سيارة خاصة بهم، ولهذا تحتل بطاقة الخدمات المتكاملة أهمية كبير من ذوي الهمم في مصر وقد أصدرتها الدولة في إطار تمكين ذوي الهمم وتحقيق المساواة لهم، خاصة أن هناك ترقب للتسجيل في المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية التفاصيل التي تُيسر على المواطن المهتم بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة "الكارت الذكي" خاصة أنه ضروري لإتمام التحويلات النقدية، علمًا أن تجديد الكارت يجري كل ٥ سنوات منذ تاريخ إصداره لجميع الحالات المستقرة لمدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي وتجديدها مرة أخرى.

خطوات التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ويجري حاليًا إصدار المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة، وكما جرى في المرحلة الأولى فقد أوضحت وزارة التضامن الإجتماعي أن هناك خطوات أساسية لابد أن يجريها راغبي إصدار كارت الخدمات المتكاملة وجاءت كالتالي:

تقديم الطلب والتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (من هنا). إدخال البيانات الشخصية بدقة كونها تحدد مدى إمكانية قبول الطلب. ملئ استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة تُطرح على المتقدم واجابتها بدقة. التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة . الاحتفاظ بالرقم الطلب الخاص بك للاستعلام به مرة أخرى عن إصدار كارت الخدمات المتكاملة.

وتتميز المرحلة الثانية من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حسبما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تشمل جميع أنواع الإعاقات المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب والاضطرابات.

الإعاقات المشمولة في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة كما أعلنت وزارة التضامن جاءت كالآتي:

تشمل حالات ضعف الإبصار في العينين من 6 إلى 60 حتى على 36 بالنظارة. إعاقة ذهنية. إعاقة متعددة. قصار القامة. -إعاقة سمعية. إعاقة بصرية. أمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها «التى تهدد الحياة». أنواع الاضطراب «على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن. اضطراب طيف التوحد إضطراب فرط الحركة

ما بعد تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

من خلال البوابة الالكترونية يُحجز الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ويسجل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي على أن يتم الاستعلام عن الطلب من خلال ايقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.