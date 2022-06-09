الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية
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يهتم طلاب الشهادة الإعدادية بالبحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الأيام الحالية، خاصة مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، بعد أن انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أول الشهر الجاري، والتي بدأت في 25 مايو الماضي.

واحتل البحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية ونتيجة الشهادة الإعدادية مؤشرات بحث جوجل مع اهتمام طلاب الأزهر وأولياء أمورهم بمتابعة إعلان النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على بوابة الأزهر

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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2022 للمدارس الحكومية عبر بوابة مركز المعلومات

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رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس


خصص الأزهر الشريف بوابة الأزهر الإلكترونية لإعلان نتيجة الامتحانات، ومنها نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري، والتي سيتم إعلانها عقب انتهاء عمليات التصحيح.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تتبع الخطوات التالية  للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية:

* قم بتسجيل الدخول من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية اضغط هنا.

• اختر أيقونة الشهادة الإعدادية من الصفحة الرئيسية.
•  قم بإدخال الصف المقيد به التلميذ. 
• اختر نتائج الفصل الدراسي الثاني٢٠٢٢. 
• ادخل كافة بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس، على أن تكون صحيحة وكاملة.
• اختر "عرض النتيجة" الآن لكي تظهر فور ظهورها واعتمادها.

ويشار إلى أن مجموع المواد الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 275 درجة، ويتم تقسيمها على جميع المواد الأساسية بحيث كل مادة يكون مجموعها النهائي ٥٠ درجة.
بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة التعليم الأساسى.. خدمات موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، فمن خلالها يمكن تقديم أوراق الالتحاق برياض أطفال والصف الأول الابتدائي.

وبدأ التقديم من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي الأول من شهر يونيو الجاري، من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا : الضغط على الرابط الإلكتروني من هنا

ثانيًا : اختر خدمة ”"أولياء الأمور"، والتي من خلالها تتم عملية التقديم الإلكتروني على رياض أطفال والصف الأول الابتدائي.

ثالثًا:  يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة.

رابعًا:  قم بالضغط على أيقونة حفظ، للتأكيد من حفظ كافة البيانات الخاصة بالتقديم للطفل.

وحدد الأزهر الشريف سن قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، بحيث يكون الحد الأدنى لسن القبول في مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، وفي حال وجود أماكن شاغرة في مرحلة رياض الأطفال يمكن النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى.

بوابة الازهر الالكترونية رابط نتيجة الشهاده الاعدادية بوابة الأزهر الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الإعدادي الأزهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

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