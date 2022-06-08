رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

الساعات الماضية شهدت تكثيف البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا حيث ينتظرها آلاف الطلاب وأولياء الأمور في المحافظة خاصة بعد ظهورها في عدد كبير من المحافظات خلال الأيام الخمس الماضية، مثل " الغربية، الإسماعيلية، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، أسيوط، الإسكندرية، الجيزة، أسوان، بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، بورسعيد، والبحيرة ، المنوفية"

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا للعام الدراسي 2022، وذلك في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، المهندس محمد الرشيدي، في مقر المحافظة حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%.

وفي البيان الذي أعلنه محافظ المنيا أعرب عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق.

وفي سياق متصل أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بمحافظة المنيا، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.

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موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية التي دشنتها عبر هذا الرابط (هنـــــــــــا)، وهو رابط الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في المنيا، وذلك قبل توزيعها على المدارس للراغبين في سرعة معرفة نتائجهم.

كما أوضح أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس فقط، وذلك من خلال صفحة المحافظة الرسمية على «فيس بوك».

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا

كما يمكن لطلاب محافظة المنيا وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس، أيضا من البوابة الرسمية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم، لمن يعجز عن الحصول عليها عبر بوابة المحافظة حيث يمكن الدخول على مركز المعلومات واختيار منصة نتائج الإعدادية ثم اختيار اسم المحافظة والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.