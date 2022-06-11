تصل لذروتها.. حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت فى مصر

يستمر ارتفاع درجات الحرارة ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت 11/ 6/ 2022، حيث تبلغ درجات الحرارة ذروتها وتسجل القاهرة 43 درجة في الظل نهارا وتسجل 24 ليلا، وعلى شمال الصعيد 43 درجة، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.

درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن البلاد ستتأثر، اليوم السبت 11 يونيو برياح جنوبية غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير، كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء.

وأضافت أنه ستزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم؛ بسبب غياب تكونات السحب المحلية، وبالتالي يزداد التأثر بحرارة الشمس المباشرة.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية خلال ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت الهيئة بضرورة عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وكذلك الإكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء غطاء للرأس، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح أحيانا مساء التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة اليوم السبت في مصر