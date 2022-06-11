السبت 11 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تصل لذروتها.. حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت فى مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة
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يستمر ارتفاع درجات الحرارة ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت 11/ 6/ 2022، حيث تبلغ درجات الحرارة ذروتها وتسجل القاهرة 43 درجة في الظل نهارا وتسجل 24 ليلا، وعلى شمال الصعيد 43 درجة، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.

 

درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت في مصر

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن البلاد ستتأثر، اليوم السبت 11 يونيو برياح جنوبية غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير، كما تقل نسبة الرطوبة الموجودة بالهواء.

 

وأضافت أنه ستزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم؛ بسبب غياب تكونات السحب المحلية، وبالتالي يزداد التأثر بحرارة الشمس المباشرة.

 

نصائح هيئة الأرصاد الجوية خلال ارتفاع درجات الحرارة

ونصحت الهيئة بضرورة عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وكذلك الإكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء غطاء للرأس، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

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أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح أحيانا مساء التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

بيان درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

 

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة4324
الإسكندرية3622
وادي النطرون3924
طنطا4224
شبين الكوم4224
دمنهور3823
بالطيم3722
مرسى مطروح3122
السلوم2921
سيوة3924
بورسعيد3723
دمياط3624
الزقازيق4224
المنصورة4124
الإسماعيلية4223
السويس4124
العريش3723
رفح3623
رأس سدر4225
نخل3818
نوبيع4025
طابا3824
سانت كاترين3618
الطور3823
شرم الشيخ4029
الغردقة4128
مرسى علم3926
الفيوم4225
بني سويف4225
المنيا4225
أسيوط4326
سوهاج4327
قنا4327
الأقصر4428
أسوان4528
إدفو4427
أبو سمبل4426
الوادى الجديد4427
شلاتين4129
أبو رماد3928
حلايب3628
رأس حدربة3527
درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم السبت ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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