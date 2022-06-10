الجمعة 10 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب حاول تهريب 10 «موبايلات» و9 سبائك ذهبية عبر مطار القاهرة

الضبطية
الضبطية
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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات والسبائك الذهبية في الصالة الموسمية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة.

 واستوقف محمد كمال أبورحاب، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية. 

 فكلف محمد أحمد عبدالوهاب، مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3، محمد رمضان مكاوي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وتم ضبط 10 تليفونات محمولة و9 سبائك ذهبية. 

 وأمر عبدالصادق مغاوري، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

راكب مصرى تهريب التليفونات السبائك الذهبية الإجراءات الجمركية المدينة المنورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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