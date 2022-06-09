الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 أطنان أسماك مجهولة المصدر في القليوبية

أسماك
أسماك
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شنت مباحث ومديرية تموين القليوبية حملاتها التموينية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها أسفرت عن ضبط ثلاجة أسماك ومجزر دواجن وتم ضبط التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين يفيد قيام حملة استهدفت عددًا من المحال وثلاجات حفظ اللحوم والاسماك أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية عثر بها على 7٫3 أطنان أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط مجزر لذبح الدواجن به نحو 5٫65 أطنان مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرًا على الصحة العامة قبل طرحها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

القليوبية جمهور المستهلكين الجرائم التموينية حجب السلع السلع الغذائية

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وائل لطفي

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