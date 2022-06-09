الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أول أيام عيد الأضحى 2022 والإجازات الرسمية

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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مع اقتراب شهر ذو الحجة، اهتم المصريون بالبحث عن أول أيام عيد الأضحى 2022، والذي يحصل  فيه جميع العاملون بالدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص على إجازة رسمية، وهو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك الذي يتبع شهر رمضان.

وحددت الحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى 2022  في ٩ يوليو المقبل،  وتبدأ إجازة عيد الأضحى  يوم  الجمعة الموافق ٨ يوليو بمناسبة وقفة عرفات، وبداية من السبت الموافق 9 يوليو ولمدة أربع أيام.

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عيد الأضحى يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، وهو الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

ويعدّ عيد الأضحى  ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلًا عن ابنه،  لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

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وسيحصل المصريون على عدة إجازات أخرى، في الفترة المتبقية من العام، ومنها إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وهي توافق يوم السبت، بينما يحصلون أيضًا على إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو وهو أيضًا يوافق يوم السبت.

وسيحصل المصريون على إجازة رسمية في يوم الخميس ٦ أكتوبر بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، وفي ذات الشهر هناك إجازة رسمية أخرى  يوم السبت الموافق 8 أكتوبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، لتكون هي آخر الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية 2022.

وحصل المصريون على عدة إجازات رسمية طوال العام الجاري كان عدد منها  بمناسبة الأعياد الدينية والقومية، كان أولها الخميس 6 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم الخميس 27 يناير بمناسبة عيد الشرطة، والإثنين 25 أبريل الذي صادف شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وكانت أطول إجازة هي عيد الفطر المبارك والتي امتدت من 30 أبريل وحتى 5 مايو، تخلتلها إجازة عيد العمال في الأول من مايو.

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وائل لطفي

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