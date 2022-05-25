أسعار الأضاحى 2022.. العجول والضأن فى الأسواق المصرية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك زاد بحث المسلمين عن أسعار الأضاحي في الأسواق، ويهتم آلاف من المصريين بالبحث عن أسعار الأضاحي 2022 لذبحها في عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم 9 من شهر يوليو المقبل 10 ذي الحجة.



"الدستور" عرضت في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لـ«أسعار الأضاحي 2022 وسعر جميع المواشي القابلة للتضحية بها».



أسعار الأضاحي 2022

شهدت أسعار الأضاحي ٢٠٢٢ ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بأسعار الأضاحي العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة ٣٠٪؜ وفقًا لتصريحات الغرفة التجارية، والتي أرجعت ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب زيادة كُلفة الأعلاف ومصاريف النقل.

• يتراوح سعر الضأن المناسب للأضحية بين 4000 و5000 جنيه.

• تتراوح أسعار عجول الأضحية بين 20 و25 ألف جنيه.

• يسجل سعر كيلو الضأن نحو 83 جنيها "قائم".

• وصل سعر الكيلو من لحم العجول لـ72 جنيها للكيلو القائم.



وتتفاوت أسعار الأضاحي باختلاف الأسواق في المحافظات المختلفة وأبضًا مع حركة السوق وعمليات الشراء والبيع.

أضحية عيد الأضحى

وتعد الأضحية واحدة من شعائر الإسلام، ومن الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة والجماعة الفقهية الشافعية والحنابلة والمالك، ويتقرب بها المسلمين إلى الله بتقديم ذبح من الحيوانات، وتبدأ الأضحية منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك الذي يبدأ في 9 من شهر يوليو المقبل الذي يتوافق مع 10 ذي الحجة وحتى آخر أيام التشريق.

ويبدأ وقت ذبح الأضحية بدءًا من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، مع العلم أن أيام التشريق التالية لعيد الأضحى، وتذبح في النهار فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار أن الأضحية إذا ذُبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تعدّ بحكم الأضحى.

شروط الأضحية

هناك عدة شروط لابد من توافرها في الأضحية ووفقا للسنة النبوية المطهرة يشترط في الأضحية وهي كالتالي:

• أن يكون سن الخراف لا يقل عن ستة أشهر والماعز 12 شهرا، والعجل سنتين.

• أن تكون خالية من العيوب مثل قرن مكسورة أو أذن مقطوعة أو مبتكة، أو رجل مكسورة أو عور في احدى عينيها.

• أن تكون خالية من الأمراض المختلفة.

• أفضل الأضاحي من حيث الحجم أسمنها.