أسعار مواد البناء: سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم فى مصر

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الخميس، بعد سلسلة من التراجعات التي شهدتها أسعار مواد البناء خلال مايو الماضي وسط تراجع أسعار الخامات في البورصات العالمية خلال نفس الشهر.

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية على استقرار سعر الحديد والأسمنت في مصر عند مستوياته دون تغيير، ومن المتوقع استمرار هذه الأسعار حتى يوليو المقبل.

وانخفضت أسعار الحديد في مصر مرتين خلال شهر مايو الماضي الأولى بقيمة 800 جنيه، والثانية بقيمة 1000 جنيه ليصل إجمالي الانخفاض في سعر طن الحديد 1800 جنيه، ليصل سعره إلى 18170 جنيهًا بدلًا من 19170 جنيه، شاملًا الضريبة.



وأرجع الزيني أسباب تراجع أسعار مواد البناء إلى انخفاض أسعار المادة الخام للحديد عالميًا، والتي لها تأثير مباشر في تحديد أسعار الحديد.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إلى أن سعر الحديد والأسمنت في مصر يمر يوميا ببعض التحركات الطفيفة التي لا تذكر، ولا يمكن إعلانها ومتابعتها، مؤكدا أن التخفيضات الرسمية يتم إعلانها من الشركات بصورة رسمية وإبلاغ الوكلاء والموزعين بهذه التخفيضات.



أسعار الحديد

سجل حديد عز 18170 جنيهًا للطن.

وحديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

وحديد الجيوشي بلغ 17900 جنيه للطن.

بينما سجل حديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن.

و حديد عنتر 17500 جنيه للطن.

وبلغ سعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن.

وبلغ سعر بشاي 18075 جنيهًا للطن.

أما حديد العشري 18000 جنيه للطن.

وكانت أسعار مواد البناء وخاصة الحديد قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال أبريل الماضي مع ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية الامريكية وارتفاع معدلات التضخم العالمية.



وبلغ سعر الطن في بعض المناطق نحو ٢٢ ألف جنيه، حتى بدأت تتراجع مرة ثانية خلال الفترة الماضية.



أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

بلغ أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر الأسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.

والأسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.

وأسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن.

ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن.

وأسمنت النصر 1480 جنيهًا للطن.

وأسمنت قنا 1340 جنيها للطن.

وأسمنت السويس 1370 جنيها للطن.



وأكد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت إلى إحجام المستهلكين وشركات البناء عن شراء الحديد ومواد البناء.